Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Denizli'de, yaşayan Alzheimer hastası yaşlı adam gece saatlerinden itibaren kayıp olarak aranıyor.

Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Hüseyin Daştan, gece saatlerinde kayboldu. Aile üyeleri Alzkeimer hastası olduğu öğrenilen Daştan'ı bulmak için polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yaşlı adamı arama çalışmalarına devam eden aile üyelerinin yanı sıra polis ekipleri de Daştan'ı arama çalışmaları başlattığı öğrenildi.