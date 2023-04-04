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Alzheimer hastası yaşlı kadından haber alınamıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadından haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadından haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.



Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Alzheimer hastası Müesser Kancı, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Yaşlı kadından saatlerdir haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi yüz felci ve mavi gözlü olması gibi ayırt edilebilen özellikleri olan yaşlı kadını görenlerin veya yerini bilenlerin polise bildirmesini talep edildi.

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