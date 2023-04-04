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Alzheimer hastası yaşlı kadından sevindiren haber

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, sağ olarak bulundu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan 72 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, sağ olarak bulundu.


Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Alzheimer hastası Müesser Kancı, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Yaşlı kadından saatlerdir haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi yüz felci ve mavi gözlü olması gibi ayırt edilebilen özellikleri olan yaşlı kadını görenlerin veya yerini bilenlerin polise bildirmesini talep edildi.



Yakınlarının endişeyle bir haber beklediği Müesser Kancı ile ilgili sevindiren gelişme, yaklaşık 20 saat sonra sonra yaşandı. Bir vatandaş tarafından yolda yürürken fark edilen yaşlı kadın, Çınar Polis Karakoluna ulaştırıldı. Sağlık durumu gayet iyi olan Kancı, karakola davet edilen yakınlarına teslim edildi.

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