Alzheimer Yaşam Merkezi eğitime devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Denizli'nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi, alzheimer teşhisi konulan Merkezefendili büyüklere eğitim verilmeye devam ediyor.

Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hizmete açılan Alzheimer Yaşam Merkezi, Merkezefendili rahatsızlığı olan büyüklere uzman eğitmenler tarafından destek veriliyor. Alzheimer ve demans tanılı ilk ve orta evredeki hastalara psikomotor beceriler, zihinsel aktiviteler ve bedensel egzersiz çalışmaları yaptırılıyor. Bu çerçevede hasta ve hasta yakınlarına da psikolojik destek sağlanıyor. Alzheimer teşhisi konulan vatandaşların yararlanacağı merkeze başvurular resmi belediyenin site adresinden yapabiliyor.

“Gereken özveriyi gösteriyoruz”

Alzheimer Yaşam Merkezi'ne gelen büyüklerin hayatını kolaylaştırmak adına memnuniyetini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Alzheimer teşhisi konulan değerli büyüklerimize zihin ve bedensel egzersizler uzman eğitmenlerimiz tarafından yaptırılıyor. Rahatsızlığın başlangıç ve erken orta dönemleri var. Bu eğitimler sayesinde alzheimer rahatsızlığı olan büyüklerimize günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi için gereken özveriyi gösteriyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak büyüklerimizin sosyal yaşamlarını da renklendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.