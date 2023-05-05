Alzheimer Yaşam Merkezi'nde fideler toprakla buluştu

Merkezefendi Belediyesi tarafından üreticilere destek vermek amacıyla dağıtılan fidelerin bir kısmı da Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki büyüklerin hobi bahçesine dikilmek üzere gönderildi. Başkan Doğan, “Değerli büyüklerimiz fideleri, merkezimizin hobi bahçesinde yetiştirecekler” dedi.

Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda Merkezefendi Belediyesi 400 bin fideyi üreticiler ile buluşturdu. Üreticinin yüzünü güldüren Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer rahatsızlığı bulunan vatandaşları da unutmadı. Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki büyüklerin hem keyifli vakit hem de aktivite yapmaları için fidelerin küçük bir kısmı hobi bahçesi oluşturulmak üzere merkeze yollandı. Merkeze yollanan fideler büyükler tarafından oluşturulan hobi bahçesine dikildi. Merkezde tedavi gören büyükler hobi bahçesinde ürün yetiştirerek bahçe terapisi alabilecekleri bir alan oluşturdu.

“Büyüklerimiz fideleri hobi bahçesinde yetiştirecekler”

Kalkınmak için üreticiyi destekleyen projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kırsal Kalkınma Eylem Planımız ile çiftçilerimize dağıttığımız fidelerimizin küçük bir kısmını da Alzheimer Yaşam Merkezimizdeki büyüklerimize ilettik. Değerli büyüklerimiz fideleri, merkezimizin hobi bahçesinde yetiştirecekler. Üreticiye değer verdiğimiz gibi büyüklerimizin de her zaman yanındayız. Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerimizin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi için gereken özveriyi gösteriyoruz” dedi.