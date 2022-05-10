Amatör futbol maçlarında görevlendirilmek üzere saha komiserleri alınacak

Denizli'de oynanmakta olan amatör futbol maçlarında görevlendirilmek üzere saha komiseri alımı yapılacak.

Saha komiseri alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Saha Komiserleri Derneği Denizli Şube Başkanı Levent Karakılıç, “Saha komiserleri profesyonel maçlarda 4'üncü hakemin yaptığı işleri yapar. Bunlar nedir diyecek olursak; maç öncesi stadın gezilmesi, gerekli kontrollerin yapılması, kale ağlarının uygun olup olmadığı, sahanın futbol oynamaya elverişli olup olmadığına bakıyoruz. Ayrıca takımların esame listelerini kontrol ediyoruz. Takımların müsabaka formalarına bakıyoruz. Bunları hakemlere gösteriyoruz. Maç oynanacak topları kontrol ediyor ve bu konularda hakemlere bilgi veriyoruz. Maç başlamadan bunları yapıyoruz. Maç başladıktan sonra ise oyuncu değişikliklerini biz yapıyoruz. Yedek kulübeleri ile diyalogları kuruyoruz. Maç sonunda ise aldığımız lisanları kulüp yöneticilerine iade ederiz. Maçın sağlıklı bir şekilde oynanmasını sağlamaya çalışırız” dedi.

Saha komiseri olmanın şartları hakkında da açıklama yapan başkan Karakılıç, “Saha komiseri olmanın şartlarından en önemlisi futbolu sevmek. Futbolu sevmez ise bu işi kimse yapamaz. İkincisi ise uygun sağlık raporu istiyoruz. Sağlık şartları uygun olacak. Sicil kaydı temiz olacak. 25 yaşını doldurmuş olacak. Bu şartları taşıyan istekli herkes saha komiseri olmak için başvurabilir. Futbolu, sporu seven herkesin 20 Mayıs 2022 tarihine kadar başvurularını bekliyoruz. Yeni arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.