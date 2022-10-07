Amatör sporun öğrencilerin gelişimindeki rolü DOSTEK'te konuşuldu

Ülke genelinde 3-9 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası nedeniyle Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (DOSTEK) seminer düzenledi. Amatör sporun öğrencilerin gelişimindeki rolü konulu seminer, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

Seminerde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (A.S.F.K.) Başkanı Ayşe Sarıkaya, A.S.F.K. Başkan Vekili Ömer Sarıkaya, Futbol İl Temsilcisi Levent Sarıoğlu, Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk, B Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Ethem Potuk öğrencilere; futbol oyun kurallarındaki son gelişmeler ile birlikte sporda Fair Play'in önemi konularını da kapsayan bilgileriyle yaşanmış olay ve tecrübelerini aktardı. Öğrencilere sporun öneminden ve Amatör Sporun öğrencilerin gelişimindeki rolünden bahseden katılımcılar tek tek söz alıp bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (DOSTEK) Okul Müdürü Saadettin Dumlu'nun da bulunduğu seminerde öğrenciler katılımcılara sorularda sorarak konuyla ilgili bilgilerini pekiştirdi.

Seminer sonrası açıklamalar yapan ve sporun gençlerin gelişimine olan etkisinin her gün daha fazla anlaşıldığının altını çizen DOSTEK Okul Müdürü Saadettin Dumlu, “Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisinin, onları hareketsiz ve sağlıksız bir yaşam tarzına sürüklediği aşikar. Oysaki spor, gençler için sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda bilişsel, duyusal ve psikolojik olarak gelişmelerine de yardımcı olacak. Bireysel yapılan sporlar çocuğun özgüveninin gelişmesini sağlarken, takım halinde oynanan oyunlar çocuğa paylaşmayı ve takım halinde hareket etmeyi öğretmektedir. Aynı zamanda spor veya sanatın belli bir dalıyla ilgilenen öğrencilerin derse olan ilgilerinin ve başarılarının da arttığı görülmektedir” dedi.