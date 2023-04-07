Ameliyat olduktan 2 gün sonra Türkiye 2.'si oldu

Denizli'de mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken kamyona yüklenen tomruğun altında kalması sonucu sol bacağını kaybeden eski güreşçi Hakan Dağ, böbrek taşı ameliyat olduktan 2 gün sonra Türkiye 2.'si olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki güreşçi Hakan Dağ, mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken, kamyona yüklenen tomruklardan birinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dağ'ın sol bacağı yapılan tüm müdahalelere rağmen diz üstünden kesildi. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından Dağ, sonrasında protez bacakla yaşamaya başladı. Yaşadığı zor günlere rağmen spora olan ilgisini bir an olsun bile kaybetmeyen Dağ, haltere merak sararak hayatının değişmesine neden olan tomruklarla idman yapmaya başladı. Azmiyle herkesi kendine örnek bırakan Dağ, engelsiz rakiplerini dahi geride bırakıp Türkiye'de 5 kez halter şampiyonu oldu.

Hastaneden çıkıp şampiyonaya gitti

Başarılılarını sürdüren engelli sporcu Hakan Dağ, 5 Nisan'da İstanbul'da başlayan 8. Türkiye Poverlifting (Güç) Şampiyonasında Denizli'yi temsil etti. 4 Nisan'da böbrek taşı ameliyatı olan Dağ, hastaneden çıkıp İstanbul'da giderek dün akşam podyuma çıktı. Ameliyatlı olmasına rağmen engeliz rakiplerini de geride bırakan Dağ, Singıl Benc kategorisinde 135 kilo kaldırarak Türkiye 2.'si oldu.

Yaşadığı sağlık sorununa aldırmadan katıldığı şampiyonada önemli bir derece elde eden Hakan Dağ, “Geçen yıl Türkiye şampiyonu olduğum Türkiye Powerlifting Şampiyonası'nda, bu yıl 2 gün önce ameliyat olmama rağmen engelsiz rakiplerimi yenerek Türkiye 2.'si oldum. Elde ettiğim bu başarıyı bana destek olanlara armağan ediyorum. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları. Madalya kazanmaya devam ederek Denizli ve Acıpayam'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil etmek istiyorum” dedi.