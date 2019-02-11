Ameliyatsız tedavi edildi, artık rahat gülüp, hapşırıyor

Sağlığına tekrar kavuşan kadın, “Kendimi daha özgür hissediyorum. Hapşırmaktan, gülmekten endişelenmiyorum” dedi.

PAÜ Hastanesi Ürojinekolojik Rehabilitasyon Ünitesinin başarılı tedavisi sonucunda, idrar kaçırma problemi ile gelen hasta şifa buldu.

İdrar kaçırma şikayeti ile başvuran 37 yaşındaki Cennet Arslan tedavisi ile ilgili, “Uygulanan tedavi öncesinde, rahatsızlığım sebebiyle, sosyal yaşama katılımım fazla değildi. Şimdi ise eve girmiyorum diyebiliriz. Spor yaparken zorlanıyordum şimdi ise rahat spor yapabiliyorum. Kendimi daha özgür hissediyorum. Hapşırmaktan gülmekten endişelenmiyorum. Uygulanan tedaviden çok memnunum” dedi.

PAÜ Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Ürojinekolojik Rehabilitasyon Ünitesi sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Yıldız ise tedavi ile ilgili bilgiler verdi. Birimin 2013 yılından beri hizmet verdiğini ifade eden Yıldız, “Ünitemizde idrar kaçırma şikayeti olan hastalar ile prostat cerrahisi sonrası idrar kaçırma yakınması gözlenen erkek hastalar tedavi edilmektedir. İdrar kaçırma konusunda tüm konservatif tedavi seçeneklerini uyguluyoruz. Bu ünite bölge, hatta ülkemizdeki nadir ünitelerden biri. Tedavi tek tek yapılan uygulamalardan ziyade bir rehabilitasyon programı olarak görülmeli” dedi.

Hasta için en uygun tedavi seçeneği belirlendikten sonra, planlanan tedavinin haftada 1 ile 5 arasında değişen seanslar şeklinde; 4 ile 12 hafta sürdüğünü belirten Yıldız, “Hastanın ihtiyacına göre, bir ya da birkaç tedavi seçeneği bir arada kullanılabiliyor. Ayrıca, genel sağlığı iyi olan, hastaneye gelip gidebilecek, motivasyonu ve tedaviye uyumu iyi olan hastalarda tedavi başarısı oldukça yüksek. Günlük hayatlarının konforu için bu tür hastalarımızı ünitemize bekliyoruz” diye konuştu.