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Ana haberleri 11 yaşındaki kızıyla sundu

Denizli’de yerel bir televizyon kanalında haber sunan spiker ana haber bültenini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 11 yaşındaki kızı ile sundu.

Denizli'de yerel bir televizyon kanalında haber sunan spiker ana haber bültenini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 11 yaşındaki kızı ile sundu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok makam bir süreliğine temsili olarak çocuklara bırakıldı. Denizli'nin uydudan yayın yapan yerel televizyon kanalının ana haber bülteninde de benzer bir temsil gerçekleştirildi. Kanalın ana haber sucusu Murat Acar, sunuculuğu bir süreliğine ortaokul 5. sınıfta eğitim gören 11 yaşındaki kızı Güneş Derin Acar'a devretti. Renkli görüntülerin oluştuğu programda ana haberleri sunan Güneş Derin, performansıyla babasına taş çıkarttı.

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