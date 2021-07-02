‘Anadolu Masalları Masal Şenliği' belge töreni yapıldı

Salgın tedbirleri kapsamında 23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevrimiçi etkinliklerle ülke genelinde kutlandı. Denizli'de de 23-30 Nisan 2021 tarihlerinde ilçeler bazında 160 öğretmenin görev aldığı masal şenlikleri düzenlendi. Okul öncesi öğrencilerine yönelik çevrimiçi gerçekleştirilen masal şenliklerinde 6 bin 700'den fazla öğrenci ile öğretmenler masallarda buluştu. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, masal anlatıcısı öğretmenlere yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı katılım belgesi verdi.

“Başarılarının devamını diliyorum”

Öğretmenlerin mirası aktarmalarında elçi olduğu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Anadolu Masalları projesine başladığımızda öğretmenlerimiz büyük ilgi gösterdi. Gönüllü olarak masal anlatıcısı oldular. Bugün il genelinde masal anlatıcı öğretmen sayımız 160'ları buldu. Masallar bizim kültür mirasımızdır. Öğretmenlerimiz de bu mirasın aktarılmasında birer elçidirler. Bizler masallarla büyüdük. Bizden sonraki nesillere de bunu aktarmak büyük önem arz ediyor. Buradan emeği geçen tüm öğretmenlerimi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.