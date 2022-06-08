Anadolu Mektebi Yazar Okumaları gerçekleşti

Denizli'de 5 lise ve 1 ortaokulda yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları “Mustafa Kutlu” İl Paneli Bereketli İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları “Mustafa Kutlu” İl Paneline, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Avni Canpolat, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Anadolu Mektebi Yazar Okuma panelistleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları ilimizde yaklaşık bir yıllık bir çalışma sürecini kapsıyor. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kurucusu Prof. Dr. Sami Güçlü'nün öncülüğünde çıktığımız bu yolda okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir desteği ile bu süreci il paneline kadar getirdik. Denizli olarak bu sene Mustafa Kutlu panelleri gerçekleştirdik. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları çerçevesinde 12 yazarımız daha var. İlimizde daha da yaygınlaştırarak diğer yazarlarımızın da külliyatını 19 ilçemizde de uygulamak istiyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sonuna geldik” dedi.

Kentte 5 lise ve 1 ortaokulda yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları faaliyetinin il panelinde öğrenciler, uzun hikaye tarzında millî ve manevi değerleri öne çıkaran hikâyeler kaleme alan Mustafa Kutlu'nun farklı yönlerini ele aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları İl Paneli bitiminde panellerde öğrencilere danışmanlık yapan öğretmenler ile panele katılan öğrencilere Katılım Belgelerini verdi.