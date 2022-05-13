Anadolu Mektebi Yazar Okumaları öğrencilerle buluşuyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları; Mustafa Kutlu' paneli, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Merkezefendi İlçesi Erbakır Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları; Mustafa Kutlu' paneline İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “ Anadolu Mektebi Yazar Okumaları ‘Mustafa Kutlu' Paneli, Denizli'de bir yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz bir etkinlik. Panelist öğrencilerimiz okudukları kitabı her yönüyle ele alarak; yazarın hayatını, dünya görüşünü ve bizlere bıraktığı milli-manevi izleri derinlemesine inceleyebilme fırsatı buluyorlar. Panelist öğrencilerimiz ve danışman öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Erbakır Fen Lisesi öğrencileri tarafından yıl içerisinde okunan 10 eserin yorumlanmasıyla hazırlanan panel, 1'i moderatör olmak üzere 4 panelistin 40 dakika süren sunumunun ardından sona erdi.