Denizli'de yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı anaokullarında uyum eğitimi devam ediyor. Doyasıya vakit geçiren öğrenciler hem eğleniyor, hem de öğreniyor.

Kent genelinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı uyum haftasında öğrenciler kadar velilerde heyecanları günler geçiriyor. Yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı uyum haftasında eğitimler aralıksız sürerken, minikler keyifli vakit geçiriyor. İlk defa okulla tanışan öğrenciler zaman zaman zorluk çekse de, ailelerinin desteğiyle arkadaşlarına ve okullarına alışıyor.

“5 yaş grubunda okullaşma oranımız neredeyse yüzde 100”

Öğrenciler ve veliler ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “2022-2023 eğitim öğretim yılında ilimizde okul öncesi 5 yaş grubunda okullaşma oranımız neredeyse yüzde 100 oldu. İlkokul öncesi okul öncesi eğitimin önemini yıllardır vurguluyoruz. Bakanlığımız bu yaz döneminde de okul öncesi eğitime büyük yatırımlar gerçekleştirdi. İlkokulda öğrencilerimizin eğitim hayatlarının temellerini atıyoruz. Bugün Denizli YKS'de Türkiye 4.sü oldu ise bunun başlangıcı ve omurgası ilkokullarda atılıyor. İyi ki varsınız. Bir sınıf öğretmeni olarak birinci sınıfa gelen bir çocuğun ilgi ve kabiliyetlerini ilk bakışta görebiliyoruz” dedi.