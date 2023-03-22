Anaokulu öğrencileri suyun önemine dikkat çekti

Denizli'de suyun önemini anlatan yazıların olduğu pankartları taşıyan minik öğrenciler, karşılaştıkları yetişkinlere de şişe su takdim ederken tatlı suyun dünyadaki canlılar için önemini vurguladılar.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Hasan-Veli Üğür Anaokulu öğretmen ve öğrencileri 22 Mart Dünya Su Gününde önemli bir etkinliğe imza attılar. Hasan Veli Üğür Anaokulu, tüm şubeleriyle yürütmüş olduğu Eko Okul (Su Teması) ve 5 yaş şubelerinde yürütülen "Waste Free Kıtchen Arts" eTwinning projesi ve Dünya Su Günü çerçevesinde Çamlık Caddesinde "Suyu Boşa Akıtma Geleceği Unutma" sloganını ile farkındalık yürüyüşü yaptı. Yürüyüş süresince, suyun önemini anlatan yazıların olduğu pankartları taşıyan minik öğrenciler, karşılaştıkları yetişkinlere de şişe su takdim ederken tatlı suyun dünyadaki canlılar için önemini vurguladılar. Öğrenciler suyun değerinin farkındalığını artırmak için Çamlık Caddesi ve Mesire Alanında etkileşimli bir etkinliği gerçekleştirerek, suyun değerini bir kez daha hatırlattılar.

Anaokulu öğrencilerinin anlamlı bir günde yaptıkları etkinliğin farkındalığın artması adına önemli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Öğretmen ve öğrencilerimizin yaptığı etkinlikler; küçük yaşlarda öğrencilerimizin su kaynaklarının önemini anlamalarına, suyun doğru ve tasarruflu kullanılmasına yönelik sorumluluk duygularının gelişmesine ve gelecekte sürdürülebilir su yönetimine yönelik adımlar atmalarına öncü olacağına inanıyorum. Canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri adına su olmazsa olmazdır. Su kaynaklarının tükendiği bir dünyada canlı bir yaşamdan söz edemeyiz. 22 Mart Dünya Su Gününde tüm okullarımızda farkındalığın artırılması adına etkinlikler yapılıyor” dedi.