Anestezi alamayan kas hastası uyanık bir şekilde ameliyat edildi

Denizli'de anestezi almayan kas hastası, Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde uyanık bir şekilde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Kas hastalığından dolayı genel anestezi alamayan Okan Hamarat, birçok hastane gezdikten sonra Denizli Tekden Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin'e başvuran hastaya, genel anestezi almadan ameliyat yapıldı. Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Özaslan bu tür hastalarda genel anestezinin riskli olduğundan ve hastanede bu ameliyatların başarılı bir şekilde gerçekleştiğinden bahsetti.

“Ameliyat sırasında hasta ile konuşarak ameliyatı gerçekleştirdik”

Anestezi alamayan ve ameliyat olması gereken hastaların, hastalık ilerlemeden mutlaka tedavi olmaları gerektiğinden bahseden Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlarından Op. Dr. Aydın Keskin, “Hastamız Okan Bey yaklaşık 10 yıldan beri safra kesesi taşları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşamaktaydı. Hastayı muayene ettiğimizde ameliyat olmasına karar verdik. Fakat hastamızın kas hastalığı nedeniyle genel anestezi alma ihtimali yoktu. Dolayısıyla hastamıza genel anestezi vermeden ameliyat etmemiz gerekiyordu. Uzun zamandan beri yaşadığı bu şikayetten dolayı başka merkezlere gittiğinde bu ameliyatı yaptırma şansının olmadığını anlayarak hastanemize başvurdu. Biz de epidural dediğimiz belden yapılan bir iğne ile genel anestezi vermeden laparoskopik yöntemle safra kesesini aldık. Ameliyat gayet başarılı geçti. Hastamız ile ameliyat sırasında konuşarak işlemi gerçekleştirdik. Ameliyat başarılı geçti. Hastamızı bir gün serviste tedavi altına aldıktan sonra taburcu ettik. Durumu gayet iyi. Hem hastamız açısından hem de bizim açımızdan mutluluk verici bir operasyon oldu. Bu tür hastaların daha riskli bir durum oluşmaması adına ameliyatlarını ertelememelerini tavsiye ederim.” şeklinde konuştu.

“Müsküler distrofiler dediğimiz kas zayıflığı hastalığında bazı ilaçlara karşı ciddi reaksiyonlar gelişebilmektedir”

Kas hastası olan hastaya anestezi verilmeden ameliyat olması gerektiğinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Sabri Özaslan, “Müsküler distrofiler, ilerleyici kas zayıflığı ile seyreden hastalıklardır. Genetik özelliği bu hastalık grubunda, genel anestezi amacıyla kullanılan bazı ilaçlara karşı ölümcül seyredebilen malign hipertermi adında ciddi reaksiyonlar gelişebilmektedir. Malign hipertermi tedavisi zor bir durum olup, bunun için kullanılacak ilaç çok yaygın olmadığı için temini zaman alır. Bu nedenle bu tür hastalar genel anestezi ile ameliyat olacakları zaman önceden hazırlık yapmak gerekir veya yapılacak ameliyat bölgesel anestezi yöntemleri ile yapılabiliyorsa, bu yöntemlere başvurmak gerekir. Bizim hastamız Okan Bey, kapalı safra kesesi ameliyatı için hastanemize başvurduğunda, kendisi ile görüşüp epidural spinal bölgesel anestezi yöntemi ile ameliyatı gerçekleştirmeye karar verdik. Kendisine durumu anlattık. Hastamızın ameliyatı korkulan herhangi bir reaksiyon gelişmeden gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.” şeklinde bilgi verdi.

“Anestezi alamadığım için riskli olan ameliyatımı Tekden Hastanesi doktorları başarı ile gerçekleştirdi.

34 yaşında kas hastası olan Okan Hamarat, “Doğuştan kas rahatsızlığım var. Mide şişmesi şikayetimden dolayı doktorum Aydın Bey'e geldim. Aydın Bey yaptığı muayene ve tahliller sonucunda safra kesemde taş olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Kas hastalığımdan dolayı anestezi alamadığım için ameliyatın nasıl olacağı konusunda endişelerim vardı. Bu yüzden ameliyatı hep erteledim. Burada genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin ve anestezi doktoru Dr. Öğr. Üyesi Sabri Özaslan, ameliyatımı anestezi vermeden yapabileceklerini söylediler. Tabi riskli bir durum olduğu için doktorlarıma da güvendim ve bu ameliyatı Tekden Hastanesi'nde olmaya karar verdim. Narkozsuz bir şekilde ameliyatımı oldum. Şu an gayet iyiyim. Benim durumumda olanlar, narkoz alamayanlar için Tekden Hastanesi'ni tavsiye ederim. Doktorlarımdan da hastane hizmetlerinden de çok memnun kaldım. Doktorlarım benimle çok güzel ilgilendiler" dedi.