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Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Denizli’nin Çameli ilçesinde arazide çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Denizli'nin Çameli ilçesinde arazide çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.



Yangın, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi Şabanlar Mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sami Bağ'a ait arazide henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri 3 dönümlük alanı küle çeviren yangını kısa sürede söndürdü. Yangının bitişiğinde bulunan ormanlık alana sıçramaması ise tek teselli oldu.

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