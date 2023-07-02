Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde arazide çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi Şabanlar Mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sami Bağ'a ait arazide henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri 3 dönümlük alanı küle çeviren yangını kısa sürede söndürdü. Yangının bitişiğinde bulunan ormanlık alana sıçramaması ise tek teselli oldu.