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Anız yangınından alevler ormanlık alana sıçradı

Denizli’nin Çivril ilçesinde tarlada yakılan anız yangınında alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlada yakılan anız yangınında alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.


Olay, Çivril ilçesinin Bayat Mahallesi'nde bulunan tarlada meydana geldi. Bayat Mahallesinin Yağlıdoğan mevkiinde bulunan tarlada iddialara göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından anız yakıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler ağaçlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yapılan 1 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının ardından soruşturma başlatıldı.

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