Ankara'daki kazanın ateşi Denizli'ye düştü

Ankara'da yaya olarak yoldan karşıya geçmeye çalıştığı esnada, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Denizli genç hayatını kaybetti.

İş nedeniyle Ankara'da yaşayan Denizlili Cumhur Salan, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştıüı sırada hızla gelen bir otomobil kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Salan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Salan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı.

Genç yaşta hayata hayatını kaybeden Cumhur Salan'dan gelen acı haber, memleketi Acıpyam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki ailesini üzüntüye boğdu. Salan'ın cenazesinin bugün öğle namazından sonra Yazır Mahallesi Çarşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.