Anne babasının ardından 32 yıl sonra kızlarına da şahitlik yaptı

DENİZLİ (İHA) – Denizli basın camiasının emektar isimlerinden Nadir Güleç'in kızı dünya evine girdi. Güleç ve eşinin 32 yıl önce nikah şahitliğini yapan Yazar Hasan Kallimci, şahitlik olduğu genç çifte benzerine rastlanır bir anı yaşattı.

Denizli basın camiasının emektar isimlerinden Nadir Güleç ve Sabriye Güleç çiftinin kızları Merve Nur, hayatını Sayın ve Yıldız Yüksel çiftinin oğulları Sertan Yüksel ile birleştirdi. Genç çiftin renkli görüntülere sahne olan düğün töreni, Denizli siyaset, ekonomi ve basın camiasının önemli isimlerini buluşturdu. Törene katılan Denizli Büyükşehir Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Belediyesi eski başkanlarından Ali Aygören, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Türk Diyanet Sen Şube Başkanı Mehmet Çoban ve yüzlerce davetli, gelin ve damadı mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Burdur'dan gelen ilk okul arkadaşlarıyla anılarını tazeleyen Güleç, her iki mutluluğu bir arada yaşadı.

32 yıl sonra kızına da şahitlik yaptı

Mutlu bir yuva kurmak için yola çıkan Merve Nur ve Sertan Yüksel çiftinin nikah töreni, benzerine az rastlanır bir ana tanıklık etti. Gelinin nikah şahitlerinden birisi, 32 yıl önce evlenen anne babasının da nikah şahitliğini yapan Yazar Hasan Kallimci oldu. Damadın şahitliğini ağabeyi Serhat Yüksel'ib yaptığı nikahın diğer şahitleri olan Denizli Büyükşehir Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli Belediyesi eski başkanlarından Ali Aygören ve DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, genç çiftin evlilik cüzdanını birlikte takdim etti.

Anne babalarının nikah şahitliğini yapan Hasan Kallimci'den kendi mutluluklarına şahitlik yapmasını isteyen Merve Nur ve Sertan çifti, “Kendisi 32 yıl sonra bizim de mutluluğumuza şahitlik yapıyor. Bu bizim için ayrı bir güzellik ve anı oldu. Şahitliklerini yaptığı anne ve babamız, senelerdir mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı sürüyor. İnşallah bizim de evliğimiz onlarınki gibi olur” dediler.

Kendilerinden sonra kızı ve damadının da nikah şahidi olmayı kabul eden Hasan Kallimci'ye teşekkür eden gazeteci Nadir Güleç de “Hasan Hocamız, eşim ile benim nikah şahitliğimizi yapmıştı. Bizi kırmayarak, 32 yıl sonra kızımın da nikah şahidi olmayı kabul etti. Demek çok güzel şahitlik yapıyor; bizim evliğimiz onlarca yıldır sorunsuz bir şekilde devam ediyor. İnşallah kızım ve damadımın da mutlulukları 50 – 60 yıl aynı şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

“Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı hoşgörü”

Gazeteci Nadir Güleç'in ardından kızının da mutluluğuna şahitlik yapan Yazar Hasan Kallimci ise genç çifte şu tavsiyelerde bulundu:

“Böyle bir ana tanıklık ettiğim için çok mutluyum. Babası ve annesinden 32 yıl sonra kızımızın nikah şahidi olmak beni sevindirdi hem de mutlu etti. İnşallah anne babaları gibi onlarda onlarca yıl sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşarlar. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ömür boyu birbirlerine olan sevgi ve saygılarını artırsınlar. Birbirlerine hep güvensinler. Aile hayatının huzurlu bir şekilde devam edebilmesi içinde en önemli olarak birbirlerine karşı hoşgörülerini artırsınlar. Allah'tan kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir evlilik hayatı diliyorum”