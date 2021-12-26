Anne kız alevlerin arasında can pazarını yaşadı

Denizli'de iki katlı müstakil ev, şofbenden çıkan kıvılcımla alev alev yandı. Anne ve kızı alevlerin arsasından son anda kurtulurken, alevlerin bitişiğindeki binalara sıçramaması facianın önüne geçti.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki katlı evde kızı Hatice Kaptan ile yaşayan anne Meliha Kaptan, banyodan dumanlar çıktığını fark etti. Kapıyı açtığında şofbenin alev alev yandığını gören anne kız, alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin git gide büyümesinin ardından anne ve kız kendisini son anda dışarıya attı. Mahalleyi saran dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak, alev alev yanan evin yanında bulunan araçları çektirdi. İtfaiye ekipleri çatıyı komple saran alevlere karşı yoğun bir çalışma gerçekleştirerek kontrol altına almaya çalıştı. Alevlerin şiddetlendiği evde camlar patlamaya başlarken, elektrik direği de yanmaya başladı. Korku dolu gözlerle o anları izleyen anne ve kızı komşuları sakinleştirdi. Alevleri uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alan ekipler, ardından soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yangında kullanılamaz hale gelen evde, büyük maddi hasar meydana geldi.