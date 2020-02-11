Anne öldü bebekleri hayata tutundu

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadının karnındaki ikiz bebekler ameliyatla alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Antalya karayolu Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ş.D., idaresindeki 06 AK 9828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan refüje ve ağaçlara çaptı. Kazada sürücü ile birlikte Figen K. ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fiden K.'nın hamile olduğu anlaşılması üzerine acilen ameliyata alındı. Ameliyatla karnındaki ikiz bebekler alınan anne Figen K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebeklerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.