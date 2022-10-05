Anne sütü, ilk 6 ayda tüm ihtiyaçları tek başına sağlayabilen en iyi besin

Her yıl 1-7 Ekim tarihinde kutlanan Emzirme Haftası nedeniyle PAÜ Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. Poliklinik önüne stant açan görevliler, anne sütünün önemine dikkat çekere bilgilendirmede bulundu. PAÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özmert Özdemir, anne sütünün en iyi besin olduğunu belirterek, “Anne sütü, tüm besin öğelerini tek başına ilk 6 ay sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen “ilk süt”, “ağız sütü” ya da “kolostrum” olarak bilinen sarı süt bebek için çok önemlidir. Çünkü bebeği hastalıklara karşı korur, bebeğin ilk aşısıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için, emzirilen bebeklerde kansızlık görülmez. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir” dedi.

“Emzirmenin 6 aydan sonra uygun ek gıdalar eşliğinde en az 2 yaşına kadar devam edilmesi önerilir”

Dr. Özdemir, “Ayrıca emzirme bebeğin annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur. Anne sütü, normal doğum haftasında doğan tüm sağlıklı bebeklerin ilk ihtiyaçlarını 6 ay tek başına karşılayabilir. Emzirmenin 6 aydan sonra uygun ek gıdalar eşliğinde en az 2 yaşına kadar devam edilmesi önerilir. Annenin huzurlu bir ortamda olması, beslenmesinin sağlıklı olması ve bebeği kabul etmesi anne sütünü artırmaya yardımcı olur. Bebeğin anneyi emmesi, anne sütünü artıran temel noktadır. Annenin sağlıklı beslenmesi, bebeği sık sık emzirmesi ile günde en az 40 bardak sıvı gıda ve 10-12 bardak su tüketmesi anne sütünün artmasına neden olur” ifadelerini kullandı.

Açılan stantta yapılan bilgilendirmeler sonrasında toplu fotoğraf çekimi yapılarak etkinlik sona erdi.