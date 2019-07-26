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Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç anne ve ikiz çocukları yaralandı.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç anne ve ikiz çocukları yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Denizli-İzmir karayolu Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayşen Güldal (30) ve 4 yaşındaki ikiz çocukları Emine ve Cemre Seçil Güldal'a M.N. idaresindeki 09 YE 680 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletteki çocuklar ile anne yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri anne ve ikiz çocuklarını Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, kaza sonrası çocuklardan birisinin bisikletinin yol kenarına kaldırılması ise görenleri üzdü.

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