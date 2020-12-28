Annesini ziyarete giden kız ve arkadaşı kazada can verdi

Aydın'dan Antalya'da yaşayan annesini ziyarete giden kız ve arkadaşının bulunduğu taksi, Denizli'de ağaca çarparak hurdaya döndü. Kazada şoför ağır yaralanırken, 2 yolcu hayatını kaybetti.

Olay, Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazilli ilçesinden Aslı Koç (21) ve Pınar Dağcı (23) isimli iki arkadaşı alan Yusuf Göçmen, 09 T 2063 plakalı ticari taksi ile Antalya'ya doğru yola çıktı. Acıpayam ilçesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Göçmen'in kullandığı taksi, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki arkadaş, çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Annesini ziyaret etmek amacıyla yola çıkan Pınar Dağcı ve arkadaşı Aslı Koç, tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraş vererek çıkardığı taksi şoförü Göçmen ise ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kısa süreli trafiğe kapatılan yolda ulaşım, aracın kaldırılması ile normale döndü.

Denizli'ye sevk edilen taksi şoförü Göçmen'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.