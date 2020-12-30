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Annesinin korona virüse yenilen doktor toprağa verildi

Denizli’de hastanede tedaviye alındıktan 20 gün sonra korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor, toprağa verildi.

Denizli'de hastanede tedaviye alındıktan 20 gün sonra korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor, toprağa verildi. Arkadaş ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.


Denizli'de özel bir klinikte hekimlik yapan Dr. Hakan Türkoğlu, bir süre önce korona virüse yakalandı. bir süre evde karantinada tedavi gören Dr. Türkoğlu, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gördüğü sırada annesinin de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan doktor, durumu ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Dr. Türkoğlu, hastaneye kaldırıldıktan 20 gün sonra hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda kendi kliniğini açan Dr. Türkoğlu bugün toprağa verildi. 45 yaşındaki hekimin arkadaşları ve 12 yaşındaki oğlu babasına son görevini yerine getirirken gözyaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmadı.

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