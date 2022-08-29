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Antika silahları satamadan yakalandı

Denizli’de silah ticareti yapan ve elinde antika ürünler bulunan şüpheli, amacına ulaşamadan yakalandı.

Denizli'de silah ticareti yapan ve elinde antika ürünler bulunan şüpheli, amacına ulaşamadan yakalandı.



Denizli'de “Silah Ticareti” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli saklandığı yerde yakalandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kama, 1 adet hançer ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler” kanunu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Antika değeri olan silah ise muhafaza altına alındı.

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