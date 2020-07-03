Apartman dairesinin balkonuna çıkan yılan paniğe neden oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartmana giren yılan bina sakinlerine büyük panik yaşattı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, korunaklı bir kutu ile yılanı muhafaza altına aldıktan sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 761 sokakta bir apartmanın ikinci kat kısmında bir yılan fark edildi. Apartman sakinleri büyük bir panikle itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri apartmanın ikinci kat kısmında bulunan yılanı yakalayarak, korunaklı bir kutu ile yılanı muhafaza altına alındı. Yılanı görmek isteyen vatandaşlar mahallede yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Öte yandan, yılanın kent merkezine kadar gelerek, apartmanın ikinci katına nasıl çıktığı ise merak konusu oldu.