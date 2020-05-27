Apartman önüne konulan içi dolu pazar arabasını böyle çaldı

Denizli'de bir şahıs, apartman önünde duran ve içerisinde meyve, sebzenin olduğu pazar arabasını çaldı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda, pazardan dönen kadın sokakta gördüğü yangını itfaiyeye haber vermek için evine girdiği esnada kapısının önüne bıraktığı arabasının çalındığını söyleyerek, olaya tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sokağa giren ve genç yaşlarda olduğu görülen bir şahıs önce çevreyi kolaçan etti. Ardından apartman önüne emaneten bırakılan ve içerisinde meyve, sebze poşetlerinin dolu olduğu pazar arabasını alarak gözlerden kayboldu. Şüphelinin hırsızlık anında ise rahat tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

“Evden çıktığımda arabamın olmadığını gördüm”

Pazar arabasının sahibi Gülten Şenocak, pazardan geldikten sonra evine girmek üzereyken metruk binadan dumanlar çıktığını görüp arabasını dışarıda bırakıp telefonla itfaiyeyi aradığını ve dışarı çıktığında ise arabanın çalındığını kaydetti. Şenocak, “Alışverişimi yapıp evime geldim. Metruk evden çıkan dumanları görünce eve girdim itfaiyeyi aramak için insanlık adına. Bir dakika içinde evden çıktığımda arabamın olmadığını gördüm. İçinde 50 TL'lik malzeme vardı. Benden isteseydi ben pazar arabamın içindeki eşyaları ona verirdim, benden izinsiz alıp götürmeye hakkı yoktur” diye konuştu.