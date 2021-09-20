Apartta fuhuş yapan 2 kişi yakalandı

2 apart sahibine 19 bin 664 TL para cezası uygulanırken, iş yerinde kumar oynayan 8 kişiye 10 bin 688 TL ceza uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 13 ile 19 Eylül 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 627 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye ise toplamada 10 bin 688 TL idari para cezası uygulandı ve 1 şüpheliye ‘Kumar Oynama İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan işlem yapıldı. Apart dairesinde ise fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişiye bin 720 TL ceza uygulanırken, 1 şüpheliye ise ‘Fuhşa Teşvik Etmek' suçundan işlem yapıldı. Geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 6 ayrı adreste bulunan 86 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 2 apart yetkilisine 19 bin 664 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 908 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi.