İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartta patlama: 3 yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de bir apartta patlama meydana geldi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir apartta patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken 3 kişi yaralandı.


Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 4095 Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. 3 katlı apartın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası ev alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Evde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.