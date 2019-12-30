Apartta patlama: 3 yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir apartta patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken 3 kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 4095 Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. 3 katlı apartın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası ev alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Evde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.