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Arabaya yaslanma cinayetinde yeni gelişme

Denizli’de park halindeki otomobile yaslandı mevzusundan dolayı işlenen cinayette katil zanlısının alkollü olmadığı, protez bacağının olduğu ve evine giderken dinlenmek için otomobile yaslanmasından dolayı kavganın çıktığı iddia edildi.

Denizli'de park halindeki otomobile yaslandı mevzusundan dolayı işlenen cinayette katil zanlısının alkollü olmadığı, protez bacağının olduğu ve evine giderken dinlenmek için otomobile yaslanmasından dolayı kavganın çıktığı iddia edildi.


Olay, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, çarşıdan evine giden ve protez bacağı olan Taner K., yorulduğu için yol kenarında bulunan bir otomobile yaslandı. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen Ramazan Ç., (51) şahsa arabaya yaslanmamasını isteyerek tartışmaya başladı. Sonrasında taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.


Taner K.'nın yakınları Ramazan Ç.'nin, Taner K.'ya uzaklaştığı esnada saldırdığını ve protez bacağına tekme atarak kırdığını söyledi. Bunun üzerine Taner K.'nın da kendini korumak için Ramazan Ç.'yi ittirmesi sonucu yere düşerek kafasını çarptığını ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. İsmini vermek istemeyen şahıs, Taner K.'nın kesinlikle alkollü olmadığını ve bunu gerek doktor raporları gerekse de ifade tutanakları ile kanıtlayabileceklerini ifade etti.



“Keşke olmasaydı yaşasaydı”


Olayda hayatını kaybeden Ramazan Çağ'ın bir tanıdığı İbrahim Kalay ise, “Ölen Ramazan Çağ arkadaşımdı. Oturup kalktığım güzel bir arkadaşımdı. Bizim mahallede oturuyordu ama uzun süreden beri görmüyordum. Kızlarını, abisini tanırım. Böyle bir olayın olduğunu duydum şok oldum. Keşke olmasaydı, yaşasaydı” diye konuştu.

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