Araç kiralama operasyonunun ikinci dalgası Denizli'ye uzandı

Denizli'nin de arlarında bulunduğu 19 ilde, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sayfalarını taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 7 Nisan 2022 tarihinde kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sayfalarını taklit ederek sahte web siteleri kuranlara yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 24 şüpheliden 18'i tutuklanmış, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Operasyon çerçevesinde yakalanan ve dosya dahilinde ifadesi alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyaller üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda yeni operasyon düzenlendi. Sabaha karşı Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van olmak üzere toplam 19 ilde 59 şüphelinin 64 ayrı adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyon neticesinde şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet 9.19 mm çapında fişek, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet sentetik ecza, 10 gram esrar maddesi, 41 adet telefon, 43 adet sim kart, 7 adet laptop, 5 adet tablet, 50 adet çeşitli bankalara ait kart, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet kamera ve 3 bin 935 TL para bulunarak el konuldu.

Operasyonda firari olarak bulunan şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.