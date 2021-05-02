Araması olan sürücü kaza yapınca gözaltı kaçınılmaz oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karı yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, kontrolde çıkan araçlardan birisi park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Sürücülerden birisi, aramasının olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi 535 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 20 GH 740 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.D'nin kullandığı 34 CJG 516 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 20 GH 740 plakalı otomobil, savrularak yol kenarında park halinde bulunan 20 AZS 81 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi. Kaza sonrası her iki otomobil sürücüsü de kendi imkanlarıyla yara almadan araçlarından çıktı.

Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durum hemen itfaiye, sağlık ve trafik ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri sürücü kimliklerini kontrol ederken, kazaya karışan M.Y'nin “kasten adam yaralama” suçundan aranması ve yakalanması olduğu ortaya çıkınca devreye asayiş ekipleri girerek sürücüyü gözaltına aldı. Yaşanan kaza sonrası üç araçta da maddi hasar oluştu.