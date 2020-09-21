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Aranan kaçakçı Denizli'de yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kaçakçılık suçundan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik operasyon düzenleyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel belgede sahtecilik suçundan aranan 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli kaçakçılık olaylarının önlenmesi için de çalışmalar gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirdi.


Yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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