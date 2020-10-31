Arazi aracı ile ormanlık alanda geziye çıkan 2 arkadaş kaza yaptı

Denizli'de akşam saatlerinde arazi aracı ile gezintiye çıkan 2 kişi, ormanlık arazide kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole düştü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık ormanı içerisinden Çakıroluk mevkisine arazi aracı ile çıkan (34) Kamil T. ve (39) İsmail Ç. yağmur sonrası kayganlaşan yolda arazi aracı ile dengesini kaybetti. Yoldan çıkan araç ile şarampole düşen 2 arkadaş yaralandı. Dağlık alanda kaza yaptıklarını ve şarampolden çıkamadıklarını belirterek sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ormanlık alanda yaralı olarak mahsur kalan 2 arkadaş ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kamil T. ve İsmail Ç'nin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.