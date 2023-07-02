İhlas Haber Ajansı

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Arazideki kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde arazideki yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde arazideki yaklaşık 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.



Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir arazide köpek seslerini duyan vatandaş kuyuya doğru yöneldi. 10 metre derinliği olan kuyuda bir köpeğin olduğunu gören vatandaş, ihbarda bulundu. Ardından kısa süre sonra bölgeye giden itfaiye ekipleri, köpeği çıkarmak için merdiven yardımıyla kuyuya indi. Köpek sonrasında yukarı çıkarılarak getirilen yemekle beslendi. Kuyu etrafında ekipler önlem almayı da ihmal etmedi.

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