Ardıç kokulu su şifa dağıtıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde Yaylacık Dağının eteklerindeki ardıç ağaçlarının arasından çıkan memba suyunun, başta böbrek taşları olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanlar bölgeye akın ediyor.

Ardıç ormanlarıyla kaplı Yaylacık Dağının 2100 metre rakımındaki Cinoluk mevkiinden doğan memba suyu, doğal serinliğinin yanı sıra ardıç aromasıyla da beğenilerek tüketiliyor. Kendisine has bir lezzeti olan memba suyunun aşta böbrek taşları olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanlar, Çameli ilçesine bağlı Sofular Mahallesine akın ediyor. Yılın belirli dönemlerinde ardıç aroması daha fazla hissedilen memba suyunu bidonlara doldurup götürenler hem içmek için hem de çay demlemek için bu suyu kullanıyor.

Dağın eteğinden doğan memba suyunun birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden mahalle sakinlerinden Sezgin Özdemir, “Bölge halkımız ve çevre ilçelerdeki vatandaşlar, bu suyun şifalı olduğuna inanıyor. Ardıç ağaçlarından aldığı doğan aroması nedeniyle ayrı bir lezzeti olan bu suyun özellikle böbrek rahatsızlığına iyi geldiği ifade ediliyor. 2100 rakımdan doğan bu suyun faydasına inanlar, zaman zaman sudan doldurmak için kuyruk oluşturuyor. Araçları ile gelen vatandaşlar, bidonlara doldurdukları suları evlerine götürerek hem içme suyu olarak hem de çay demlemek için kullanıyor” dedi.