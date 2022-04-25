Arıcılık kursiyerleri ilk eğitimlerini aldı

Denizli'de Buldan Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Arıcılık kursuna katılan 27 arıcı, yazılı ve uygulamalı eğitim aldı.

Buldanlı arıcılar eğitim almaya devam ediyor. Buldan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen arıcılık kursu çerçevesinde teknik ve uygulama eğitimi verildi. Buldan ilçesinde yer alan Arıcılık işletmesinde eğitimci arıcılar tarafından verilen uygulamalı eğitimle birlikte, yazılı eğitim İlçe Tarım Müdürlüğü personeli zooteknik ziraat mühendisleri tarafından verildi. 27 arıcının eğitim aldığı kursta arıcılıkla ilgili bilgiler verilirken kursa katılan arıcılar, Buldan'da bal üretiminin daha da artması yönünde aldıkları eğitimin çok faydalı bilgiler içerdiğini belirtti.