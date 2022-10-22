Arif Ufuk Kahraman: “Kolay maç olmayacağını çok iyi biliyorduk”

Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada Denizlispor'u çok iyi tanıdıklarını ve deplasmanda oynanması gerektiği şekilde oynadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında A. Denizlispor, sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Altınordu Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, “Denizli takımını çok iyi tanıyoruz. Geçen yıl çok iyi mücadele eden, iyi bir kadroya sahip takım. Denizlispor'un bulunduğu yer gerçek bir yer değil, futbolcularıma da bir hafta bunu anlatmaya çalıştım. Beraber son Bolu maçını izledik ve güçlü yanlarını, zayıf noktalarını beraber analiz ettik. Kolay maç olmayacağını çok iyi biliyorduk. Bugün futbol adına belki sahada kurguları çok yerine getiremedik. Düşündüklerimi pek yerine getiremedik ama iyi bir mücadele vardı. Rakibin bu maç için konsantre olabileceğini düşünüyorduk. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Bundan sonraki Denizli takımına başarılar diliyorum” dedi.