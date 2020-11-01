İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arılarının ardından 5 koyunu telef oldu

Denizli’de yaylada koyunlarını otlatan çobanın sürüsüne kurtlar saldırdı.

Denizli'de yaylada koyunlarını otlatan çobanın sürüsüne kurtlar saldırdı. Sürüye giren kurtlar 5 koyunu telef ederken 3 koyunu yaraladı. Geçtiğimiz aylarda ise aynı çobanın arı sürüsü sağanak yağmurdan dolayı arıları telef olmuştu.


Olay, Babadağ ilçesi Boşalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada koyun sürüsünü otlatan çoban Kemal Can, eve doğru yola çıktı. Sürü ile birlikte ilerleyen talihsiz çoban koyunlarının ahıra gireceği sırada saldırdığını belirtti. Yaklaşık 3 kurt tarafından saldırıya uğrayan çoban sürüde bulunan 5 koyunun telef olduğunu 3 koyunun ise yaralandığını belirtti.


Geçtiğimiz aylarda aynı yaylada arazide bulunan yaklaşık 20 arı kovanı yağmur yağışında sele kapılarak telef olmuştu. 20 kovan ve arılar telef olurken 10 bin TL değerinde zarara uğradığını belirtmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.