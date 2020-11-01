Arılarının ardından 5 koyunu telef oldu

Denizli'de yaylada koyunlarını otlatan çobanın sürüsüne kurtlar saldırdı. Sürüye giren kurtlar 5 koyunu telef ederken 3 koyunu yaraladı. Geçtiğimiz aylarda ise aynı çobanın arı sürüsü sağanak yağmurdan dolayı arıları telef olmuştu.

Olay, Babadağ ilçesi Boşalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada koyun sürüsünü otlatan çoban Kemal Can, eve doğru yola çıktı. Sürü ile birlikte ilerleyen talihsiz çoban koyunlarının ahıra gireceği sırada saldırdığını belirtti. Yaklaşık 3 kurt tarafından saldırıya uğrayan çoban sürüde bulunan 5 koyunun telef olduğunu 3 koyunun ise yaralandığını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda aynı yaylada arazide bulunan yaklaşık 20 arı kovanı yağmur yağışında sele kapılarak telef olmuştu. 20 kovan ve arılar telef olurken 10 bin TL değerinde zarara uğradığını belirtmişti.