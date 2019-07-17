Arpa balyası yüklü traktör devrildi, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde arpa balyası yüklü traktör kontrolden çıkarak römorku ile birlikte devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza İmamlar Mahallesinde meydana geldi. Tarlasından traktörüne arpa balyası yükleyerek evine doğru giden Muhittin Acur (24) idaresindeki 20 Y 1881 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak römorku ile birlikte şarampole devrildi. Sürücü acur, devrilen traktörün arka tekerleği altında kalarak sıkıştı. Yaralanan sürücü bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Acur ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, römorktaki arpa balyaları ise etrafa dağıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.