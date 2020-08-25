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Asfalt çalışması mahalleyi toz ve çamurdan kurtardı

Denizli’de, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü asfalt çalışmasının ardından bir mahalle toz ve çamurdan kurtuldu.

Denizli'de, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü asfalt çalışmasının ardından bir mahalle toz ve çamurdan kurtuldu.


Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesinde devam eden çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler asfalt çalışmalarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerimiz ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin fedakarca çalıştıklarının altını çizen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Ekiplerimiz fedakarca çalışıyor. Hedeflerimizi gerçekleştirmek gece gündüz ayrımı yapmadan çalışıyoruz. Yatırımlarımızı uzak yakın mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarımızı yoğunlaştırıyor, asfalt yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederiz” dedi.


“Toz ve çamurdan kurtulduk”


Yapılan çalışmalarla toz ve çamurdan kurtulduklarını belirten Kalınkoz Mahallesi Muhtarı Aytekin Erten, “Yollarımız kışın çamurdan yazın tozdan geçilmiyordu asfalt çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Belediye Başkanımız Cengiz Arslan'a mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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