Aşık Veysel şiirleriyle anıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde belediye ve kaymakamlığın himayesinde Aşık Veysel'i anma gecesi düzenlendi.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi himayesinde Çameli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği (CAMYEG) işbirliği içerisinde Çameli HEM Türk Halk Müziği Korosunun sunduğu Aşık Veysel'i anma gecesi düzenlendi. Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun anıldığı gecede seslendirilen eserler herkesin beğenisini kazandı. Başkan Arslan programda yaptığı açıklamada, “Aşık Veysel, gönül gözünü dünyaya açmış bir halk ozanıdır. Aşık Veysel, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük ozanlardan biridir. Aşık Veysel'i ve ahirete göç etmiş tüm ozanlarımızı rahmetle anıyorum, hepsine selam olsun, dostları onları hep hatırlayacak. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilen aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden, halk ozanımız için düzenlenen bu gecede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konserin birinci bölümünde Aşık Veysel türkülerinden oluşan repertuvarıyla korist ve solistlerin seslendirdiği türküler salonu dolduran seyircileri mest etti. “Uzun ince bir yoldayım” türküsü, salonu dolduran seyircilerin katılımıyla hep bir ağızdan söylendi ve uzun süre alkışlandı. Konserin ikinci bölümünde ise sazları ve sesleriyle solistler, diğer türküleri seslendirdi.