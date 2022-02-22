Aşıklar Denizlililer için çalıp söyledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'ncusu düzenlenen Denizli 9. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı başladı. 4'ü Türk dünyasından olmak üzere toplam 20 aşık Denizlililer için çalıp söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Denizli 9.Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen ilk etkinlikle başladı. 4'ü Türk dünyasından olmak üzere 20 ozanın yer aldığı ilk günkü programa, çok sayıda katılım gerçekleşti. Herkesin büyük beğenisini toplayan gecede halk ozanları atışma, koçaklama, doğaçlama şiir, doğaçlama türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ve taşlama dallarından örnekler sundu. Salonu dolduranlar unutulmaz bir geceye tanıklık ederken, aşıkların lebdeğmez (b, f, p, m, v) harflerini söylemeden ağızlarına koydukları kürdanla atışma yapmaları beğeniyle izlendi.

“Özümüze sahip çıkıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan etkinliğe katılan herkese teşekkür edere, Türk kültürüne ve özüne sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, “Bu güzel etkinlik için gelen âşıklarımızın ve misafirlerimizin ayaklarına sağlık. Özümüzle, sözümüzle, gönlümüzle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu güzel etkinlik için emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Osman Zolan, Aşıklar Bayramı'na katılan aşıklara günün anısına plaket takdim etti. Tüm vatandaşların davetli olduğu Denizli 9. Uluslararası Ege Âşıklar Bayramı'nın final gecesi bu akşam saat 20.00'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapılacak.