Aşırı sıcaklara karşı sağlık kuruluşlarında önlemler artırıldı

Denizli'de artan sıcakların ardından tüm sağlık tesislerinde alınan tedbirler artırıldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. Aşırı sıcaklıkların ele alındığı toplantıda; aşırı sıcaklarda oluşacak sağlık sorunlarına müdahale için tüm sağlık tesislerinde gereken tedbirlerin alınmasına, özellikle sıcak hava dalgası dönemlerinde hayatı olumsuz etkileyebilecek elektrik ve su kesintilerinin yaşanmaması için ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınarak titizlikle takip edilmesine, sıcak havalarda kurum ve kuruluşlarda kullanılan klimaların periyodik bakımlarının ve temizliğinin daha sık yapılmasına, sokak hayvanları için oluşturulan su kaplarının belediyeler tarafından daha sık kontrol edilmesine karar verildi.