Asırlık çerçevelere hayati dokunuş

Denizli'de tasarım öğretmeni Zeliha ve Halil Kahveci çifti tarafından 100 yıllık el yapımı cam çerçevelerinin yenilenmesi yapıldı. Yıpranan bölgeleri tamir edilen aynalar, boyanarak yenilendi.

Denizli'de tasarım öğretmeni Zeliha – Halil Kahveci çifti, çocukluk hayalleri olan konsepti oluşturmak için açtıkları atölyede asırlık eşyaların tamir bakım ve boyamasını yapıyor. Kendilerine ek kazanç da sağlayan öğretmenler, atık ve eski malzemeleri 'Atmıyoruz, Yeniliyoruz' sloganıyla geri kazandırıyor. Dekoratif yüzey boyama işlemiyle birçok malzemeleri yenileyerek eskisinden daha yeni hale getiren Kahveci çifti, iş yerlerini gören vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını söylüyor. Son olarak atölyelerinde 100 yıllık el yapımı ahşap çam çerçevelerinin tamir bakım ve boyamasını yapan Kahveci çifti, asırlık koltukların yenilenmesiyle ilgili çalışmalarda yapıyor.

Asırlık eserlere günlerce üzerinde çalışarak yeniden hayat verdiklerini anlatan Halil Kahveci, “Asırlık el yapımı ürünlere yaptığımız hayati dokunuşlarla adeta Denizli'de geri dönüşümün adresi olduk. Yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte insanların geri dönüşüme olan ilgisi bir kat daha arttı. Dönüşümünü yaptığımız ürünlerin şimdi yenilerini bulmak artık imkansız. Son olarak müşterimizden gelen ağaç oymalı ayna çerçeveleri çok kıymetli parçalardı. Üzerinde üç gün çalışarak ahşap ayna çerçevelerinin yıpranan bölgelerini tamir edip yeniden boyadık. Gerçekten ortaya çok güzel asırlık ürünler çıktı. Bu tarz ahşap ürünler artık çok kıymetli. Müşteriden gelen nadir parçalara ilave olarak çöplerden bulunan parçalarında yenilenmesini yapıyoruz. Eski ahşap koltuklarında yüz değiştirme tamir ve bakımlarını yaparak hanımların vaz geçemeyeceği ürünler haline getiriyoruz. Ev içlerinde de fayansların üzerine şekiller çizerek ortama başka bir hava kazandırıyoruz. Fayans üzerine yaptığımız işlemelerinde çizilip bozulmaması için üzerlerinin kaplamasını yapıyoruz. Bir şekilde eskilere yeniden hayat veriyoruz. Geri dönüşümün bir parçası olmaktan da çok mutluyuz” dedi.