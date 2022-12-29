Askerden yeni dönen öğretmen adayı hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde askerden yeni dönen beden eğitim öğretmeni adayı, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Tavas ilçesinde ailesiyle birlikte ikamet eden İbrahim Kadıoğlu (28), beden eğitim öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra askere gitti. Vatani görevini yaptığı esnada kanser hastalığa yakalandığını öğrenen Kadıoğlu'nun tedavi süreci başladı. 6 ay önce terhis olduktan sonra atanmayı bekleyen Kadıoğlu, sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte tedavisi için Ankara'ya sevk edildi. Dün öğle saatlerinden sonra kötüleşen genç öğretmen adayı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden İbrahim Kadıoğlu'nun cenazesi, memleketi Tavas ilçesine bağlı Ebecik Mahallesi'nde bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ebecik Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.