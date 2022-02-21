Asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para çıktı

Denizli'de asma tavana yapılan gizli bölmede polis ekipleri 250 adet hap ve 10 bin TL para bulurken, 3 kişinin tutuklandığı operasyonda binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbarat bilgileri kapsamında polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin kimliğini belirlediği 1 şüpheli, yapılan takip sonucu yakalandı. Devam eden soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin irtibatta olduğu 2 kişi daha ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde arama yapan polis ekipleri, asma tavana yapılan gizli bölmeden 250 adet ecstasy hap ve uyuşturucu madde ticaretinden sağlanan 10 bin TL para ele geçirdi. Yapılan titiz çalışmalar sonucu şüphelilerin evinden 10 bin adet ecstasy hap daha ele geçiren ekipler, yakalanan şüphelileri ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Burada işlemleri yapılan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.