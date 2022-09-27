Ata bornozunun yenileme reprodüksiyon çalışması tamamlandı

İstanbul Deniz Müzesi'nde sergilenmekte olan Ata bornozunun yenileme ve reprodüksiyonu, Pamukkale Üniversitesi tarafından yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucu tamamlandı.

İstanbul Deniz Müzesi'nde sergilenmekte olan Ata bornozunun yenileme ve reprodüksiyonu Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal ve ekibi tarafından yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucu tamamlandı. Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal yapılan çalışma ile ilgili şu bilgileri aktardı:

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Müzesi ziyaretimizde Atatürk'ün bornozu Ertuğrul Yatı'na ait Atatürk'ün kaldığı kamarada sergileniyordu. Müzenin müdürü ile Atatürk'ün bornozunu yenileme talebimiz ile ilgili görüştük. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda Deniz Müzesi'nden izinlerimizi aldık. Yenileme çalışmaları bir yıl kadar sürdü. Bu süre içerisinde Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın teşviki ile İstanbul'da Deniz Müzesi'nde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ölçüleri aldık. Sonrasında pantoneden renk varyantı tespit edildi. Renkleri, üç iplik dokuması, dikiş teknikleri ve ölçüleri ile birebir orijinaline sadık kalarak hazırlandı. Kumaş analizini uzman bir ekiple, boyaları karıştırma işlemini ise ayrı uzman bir ekiple yaptık. Atamıza bornozun İngiltere'den hediye edildiğini düşünüyoruz. Çünkü bornoz hem renkleri itibariyle hem de İngiltere'nin Manchester şehrinde o dönem dokunan teknik özellikteki havlular ile birebir bağdaşıyor. Üzerinde kullanılan renkler varyantları ile beraber İngiltere Kraliyet Ailesi'nin asilzade renkleri olarak tabir edilen renk skalasındaki renkler olduğu için bornozun Atatürk'e İngiltere'den hediye edildiği düşünülüyor. Bu süreçte ekibimdeki herkes çok heyecanlandı. Ata bornozunu görevli albay bize incelememiz için açtığında çok duygulandık. Ata'mızın giydiği bir giysiye dokunmak çok güzel bir his! Ata'mızdan bize kalan o hatıraya tekrar hayat verip orijinal haline sadık kalarak onu görünür kılmanın mutluluğunu yaşadık”

“Pamukkale Üniversitesi öğrencileri Cumhuriyete sahip çıktıkları gibi Ata'mızın bizzat giymiş olduğu giysilere de sahip çıkacaktır”

Ata bornozu repdüksiyon çalışması ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları dile getirdi:

“Burada asıl amacımız, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimize sahip çıktığımız gibi Ata'mızın giydiği bu bornoza sahip çıkmaktır. Çünkü kendisi Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe emanet etmiştir. Ben de şu anda Pamukkale Üniversitesi'nin Rektörü olarak 45 bin öğrenciyi temsil ediyorum. Gururla söyleyebilirim ki, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri Cumhuriyete sahip çıktıkları gibi Ata'mızın bizzat giymiş olduğu giysilere de sahip çıkacaktır. Bu anlamda çok mutluyuz çok gururluyuz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Müzesi'nden emanet olarak aldığımız bu bornozu kendilerine yeniden teslim edeceğiz. Ata bornozunun yenilenmiş reprodüksiyon hali de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Müzesi'nde sergilenecek"

“Pamukkale Üniversitesi kurulduğu günden beri milli ve manevi değerlerine sahip çıkmış olup bu vizyonla öğrencilerini yetiştirmektedir”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan sözlerinin devamında, “Pamukkale Üniversitesi olarak 30 yıllık bir geçmişimiz var. Rektör olduğum döneme rast gelen YÖK Başkanlığımız tarafından kabul edilen Mimarlık ve Tasarım Fakültemizde açtığımız Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümümüz yer almaktadır. Çünkü Denizli, tekstil kentidir! Tekstilde de öncelik tasarımdır. Dolayısı ile öncelikle, YÖK Başkanımıza ve YÖK Üyelerine çok teşekkür ediyorum. Pamukkale Üniversitesi kurulduğu günden beri milli ve manevi değerlerine sahip çıkmış olup bu vizyonla da öğrencilerini yetiştirmekte aynı zamanda topluma katkı sağlamaktadır. Sağlamaya da devam edecektir! Bir işi yapan diğer işleri de yapabilir düsturu ile hareket eden bizler, Ata'mızın diğer giysilerinin de reprodüksiyonunu yapmak istiyoruz” şeklinde konuşmasını tamamladı.